Рамка фотографии Табакова светилась в первый день рождения актера после его смерти

Москва, 11 марта. Вдова актера, режиссера и педагога Олега Табакова, артистка Марина Зудина рассказала о необычном явлении, которое она увидела в первый день рождения мужа после его смерти.

Зудина стала гостьей в новом выпуске шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека». Актриса принесла в студию обложку журнала «Советский экран» 1981 года, на которой была фотография Табакова. Этот журнал Зудиной купили родители, и она, прочитав статью о студии мэтра, решила, что хочет учиться только у него.

Вдова артиста хранила столь значимую для себя обложку и даже вставила ее в рамку. Именно с этим предметом и произошло чудо после смерти Табакова.

«Обложка стояла на спинке дивана. Это был первый день рождения Олега Павловича после его ухода. И рамка в ночь с 17 на 18 [августа] — она светилась. Я даже сделала фото и видео. Рамка светилась, да. Это было один раз. Я включала, выключала свет, а она в темноте начинала светиться. Остальные рамки не светились. Вот такая удивительная вещь с этой фотографией», — рассказала Марина Зудина.

Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года на 83-м году жизни. Причиной смерти актера стал сердечный приступ. Режиссера похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Марина Зудина недавно показала свое любимое архивное фото Табакова. Актриса рассказала, что самым значительным праздником в жизни ее муж считал день рождения своего театра.