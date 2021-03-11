Обвиняемого в оскорблении президента Белоруссии приговорили к тюремному сроку

Минск, 11 марта. Суд приговорил к одному году и двум месяцам колонии белоруса, обвиняемого в оскорблении президента республики Александра Лукашенко, сообщается на сайте Верховного суда.

Приговор вынесен судом Речицкого района. Кроме того, мужчину признали виновным в оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей. Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Уголовное дело, возбужденное в отношении двух сотрудниц телеканала «Белсат», рассмотрел суд Минска, сообщало Федеральное агентство новостей. В итоге обвиняемых приговорили к двум годам колонии общего режима за вовлечение граждан в незаконную акцию.