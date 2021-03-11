Военный эксперт рассказал, кто стоит за приказами о наступлении ВСУ на Донбасс

Москва, 11 марта. Решение о наступлении ВСУ на Донбасс будет принимать не президент Украины Владимир Зеленский, утверждает военный эксперт Владимир Евсеев.

Заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев в комментарии «ПолитЭксперту» заявил, что не исключает возможности нападения киевских силовиков на народные республики 15 марта. Вместе с этим он отметил, что действующий украинский лидер Зеленский не самостоятелен, а потому не сможет сам принять соответствующее решение.

«Исключать этого [наступления] нельзя. Но Зеленский сам решения не принимает. Если посол США принял за него решение о начале наступления, то Зеленский выполнит поручение посла США. Он — человек, который абсолютно не имеет никакого влияния. Он — инструмент. Поэтому все будет зависеть не от желания Зеленского, а от того, поручили ему или не поручили американцы. Это определяется американской стороной, а не Зеленским», — считает Евсеев.

Военный эксперт полагает, что «акция» Киева в данном контексте может разве что оказать услугу США в вопросе введения новых санкций против России, которых так хотят в Вашингтоне. По мнению Евсеева, в этом смысле очень выгодно будет обострение в Донбассе.

Ранее телеканал «360» сообщал о возобновлении боев в Донбассе. По информации Федерального агентства новостей, обстрелу подвергся населенный пункт Золотое-5.