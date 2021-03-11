Украинцы повально бегут из страны в ЕС в поисках лучшей жизни

, 11 марта. Подавляющее большинство граждан Украины не собираются искать работу на родине.

Соответствующие данные предоставила аналитическая служба OLX Работа. Социологическое исследование показало, что более 90% украинцев не рассчитывают найти достойную работу на родине.

"Среди главных причин: безработица на Украине, более высокие зарплаты и лучшие условия труда. Большинство соискателей выезжают на сезонные работы, однако каждый третий ищет трудоустройство на более долгий срок", — говорится в докладе.

Кроме того, 93% опрошенных украинцев заявили, что планируют и дальше работать на территории других стран, несмотря на распространение коронавирусной инфекции. В основном украинцы предпочитают посещать страны Европейского союза. В них вошли Польша, Чехия, Германия, Литва и Словакия. Основной поток стремится в Польшу.

Среди главных преимуществ работы за рубежом украинцы назвали бесплатное жилье, страховку и компенсацию питания. Эти условия обеспечивают высокий спрос среди украинцев на трудоустройство за пределами страны.

Ранее стало известно, что Украина получает от трудовых мигрантов больше денег, чем от кредиторов Запада. С таким заявлением выступила экс-министр юстиции Елена Лукаш.