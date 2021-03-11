Житель Шотландии более десяти лет прожил с трупом супруги в доме

Эдинбург, 11 марта. Останки Кристины Мэлли обнаружили в феврале в пригороде Абердина. Муж погибшей думал, что супруга уехала за границу.

Сгнивший труп обнаружили медики, которые проводили вакцинацию от коронавируса. Они пришли к пожилой женщине домой, так как она не явилась на прививку. Об этом пишет издание Evening Express.

Известно, что женщине должно было быть около 80 лет. Муж заявил, что не знал о трупе, который пролежал в его собственном доме более десяти лет. Супруг Мэлли заявил, что она якобы была в отъезде. По факту обнаружения останков начата полицейская проверка. На данный момент смерть женщины «рассматривается как необъяснимая».

Ранее в столице Забайкальского края ребенок погиб из-за конфликта взрослых. Как сообщало издание Deita, мужчина выстрелил из огнестрельного оружия в дверь соседей, из-за чего погибла девочка девяти лет.