Признание Хачатуряна виновным поможет его дочерям

Москва, 11 марта. Адвокат сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, Алексей Липцер в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, что итоги нового расследования Следственного комитета могут существенно повлиять на ход уголовного дела против его подзащитных.

«Все будет зависеть от Следственного комитета и от того, как они будут проводить расследование в отношении Михаила Хачатуряна. К какому конечному итогу придут по результатам этого расследования. Если будет установлена его причастность, дело передадут в суд для рассмотрения по существу, и суд вынесет решение о признании его виновным, то для нас это будет дополнительным доказательством того, что девушки действовали в рамках самообороны. Если по итогам расследования будет вынесено иное решение, если Следственный комитет придет к выводу, что Хачатурян не причастен к преступлениям, в которых его обвиняют девушки, то следователям придется в рамках уже нашего уголовного дела искать для девушек другой мотив», — говорит Липцер.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о том, что Следственный комитет возбудил дело в отношении убитого отца сестер Хачатурян.