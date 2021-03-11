Человечество «празднует» годовщину пандемии коронавируса. ФАН-ТВ

Закрыл глаза 11 марта 2020 года, карантин, открыл глаза этого же числа, но уже 2021 года. Уже ровно год человечество живет с пандемией коронавируса, которую Всемирная организация здравоохранения объявила в марте 2020-го.

Многие болезненно отнеслись к ограничениям, введенным на фоне борьбы с коронавирусом, некоторые ликовали и радовались возможности подольше поспать и работать удаленно.

Пожалуй, 2020-й стал нелегким практически для каждого. За этот год случилось столько всего, что уже понемногу начинаешь забывать, как все начиналось.

В честь поистине исторического события в Сети появилась 10-часовая версия легендарного трека про COVID-19. Под нее можно поностальгировать и вспомнить самые важные события прошлого года: закрытие границ, введение масочно-перчаточного режима, самоизоляция, ограничения в работе кафе, ресторанов, театров, торговых центров и, наконец, создание российской вакцины.