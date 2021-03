Развитая медицина и президент-бизнесмен: как Чили стала лидером в вакцинации от COVID-19

Чили лидирует по числу вакцинированных от COVID-19 граждан в мире. На текущий момент привито более 21% населения страны, сообщается на аналитико-статистическом сайте Оur World in Data, который создали ученые из британского Оксфорда.

Министр здравоохранения страны Энрике Парис сообщил, что Чили занимает первое место в мире по скорости вакцинации, учитывая средний показатель по прививкам от коронавируса за последнюю неделю.

Каждый день в Чили вакцинируются около 100 тыс. граждан в возрасте от 60 до 64 лет. Свыше 772 тыс. человек получили обе дозы препарата от коронавируса, завершив план по иммунизации. В общей сложности привито 4,2 млн чилийцев, то есть более 21% населения страны.

Чили лидирует и по масштабу программы вакцинации: на каждые 100 человек в стране в среднем приходится 1,67 доз вакцины.

С начала пандемии коронавируса в Чили зарегистрировали более 865 тыс. случаев заражения COVID-19, скончались 21 тыс. человек.

Национальная программа вакцинации (PNI), разработанная органами здравоохранения Чили, считается лучшей в Латинской Америке и одной из наиболее эффективных в мире. Таких результатов государство достигло за счет масштабной системы первичной медико-санитарной помощи.

Согласно заявлениям PNI, правительство привьет более 80% населения (около 15 млн человек). При сохранении нынешних темпов вакцинации от коронавируса этот план Чили выполнит к концу июня 2021 года.

Первые дозы вакцины от COVID-19 получили чилийские медики и педагоги. После, согласно графику вакцинации Министерства здравоохранения, начали прививать пенсионеров.

Быстрая вакцинация населения Чили происходит за счет эффективной системы здравоохранения, основы который были заложены еще в прошлом веке.

Влиятельные деятели страны, в том числе актеры Алехандро дель Рио, Гонсалес Кортес и даже бывший президент Сальвадор Альенде были представителями медицинской интеллигенции. Они активно продвигали идею о поддержке государством системы здравоохранения. Например, когда Альенде занимал пост министра здравоохранения с 1938 по 1942 годы, он добился бесплатного медицинского обслуживания для чилийских бедняков.

Созданная в 1952 году Национальная служба здравоохранения (SNS) считается основой медицинского звена в Чили. За счет быстрой реакции и государственной поддержки в стране оперативно отреагировали на пандемию коронавируса. Для борьбы с COVID-19 была создана служба первичного медико-санитарного обслуживания (APS). В пандемию работает и Национальная программа вакцинации, созданная еще в 1800-е годы во время эпидемии оспы.

Кроме государственных больниц, в Чили работают передвижные центры вакцинации. Они расположены в университетах, на рынках и футбольных стадионах.

Национальный реестр иммунизации позволяет узнать, когда местные жители могут получить прививку от COVID-19 и какая вакцина будет использована.

Закупка вакцин стала приоритетной задачей для чилийских властей. Навыки ведения переговоров позволили правительству страны в кратчайшие сроки получить 35 млн доз препаратов от коронавируса. Рассматривались варианты по покупке вакцин из разных лабораторий. В некоторых случаях соглашение на закупку было подписано еще до проведения третьей фазы клинических испытаний препарата.

Чили закупит вакцины из Китая, Великобритании, США. Страна ведет переговоры и с Центром имени Гамалеи о закупке «Спутника V». Власти проявили интерес к российской вакцине после того, как она продемонстрировала 92-процентную эффективность во время третьей фазы клинических испытаний.

Вакцинация в других странах Латинской Америки идет хуже, чем в Чили. Есть проблемы с государственным управлением. Например, Колумбия, Эквадор и Венесуэла только начали иммунизацию. В Мексике привились примерно 2% населения.

В Бразилии темпы вакцинации отстают от скорости распространения нового штамма коронавируса Р.1. Вакцину получили 4% населения. На этой неделе министр здравоохранения Бразилии Эдуарду Пазуэлу объявил, что страна переживает «худший период» пандемии.

Главной причиной медленной иммунизации в Бразилии стала нехватка вакцин. Частично проблема заключается и в неэффективном управлении властей. В то время как Африканский союз сделал крупные предварительные заказы препаратов, странам Латинской Америки пришлось соперничать друг с другом ради закупки вакцины, заявил профессор Дьюкского университета Эрнесто Отрис.

Эксперт в сфере здравоохранения Лондонской школы экономики Клэр Уэнхэм считает, что политические причины влияют на неравномерные темпы по вакцинации от COVID-19 в мире. Распределение вакцин в Бразилии непродуманно, так как президент страны Жаир Болсонару отрицает серьезность пандемии и отказывается выполнять работу по защите населения.

Президент Мексики Антонио Лопес Обрадор захватил контроль над программой вакцинации в штатах страны. Его правительство решило привить в числе первых свыше 300 «крайне маргинализированных» муниципалитетов. Кроме того, мексиканские преподаватели опередили по вакцинации врачей, хотя именно эта категория граждан находится в повышенной группе риска.

Министры здравоохранения и иностранных дел Перу подали в отставку в феврале из-за скандала с тайной вакцинацией от COVID-19 более 480 чиновников. Свою дозу вакцины они получили задолго до начала общенациональной прививочной кампании. По результатам опросов, недоверие к вакцинам повысилось в Перу, начиная с августа 2020 года.

Министры здравоохранения в Аргентине и Эквадоре ушли в отставку из-за похожих скандалов. Глава Минздрава Парагвая Хулио Массолени покинул свой пост по требованию Сената страны. Массолени считают главным виновником коронавирусного кризиса — ведомство не предприняло мер по предотвращению распространения COVID-19 в Парагвае и не смогло гарантировать поставки вакцин.

Вскоре после этого парагвайский лидер Марио Абдо объявил об отставке всего кабинета министров на фоне массовых протестов из-за коронавируса.

Латинская Америка закупает вакцину преимущественно у России или Китая. К 27 февраля 2021 года латиноамериканские страны заказали около 74 млн доз российской вакцины, 213 млн китайской и 550 млн западной, сообщает Дюкский университет.

The West refuses to help out Latin America, but other global powers have begun shipping vaccines to the region. At least 10 countries have obtained Russia’s Sputnik V vaccine or expect to soon, while 10 more are expecting doses from China’s Sinovac or Sinopharm @AxiosWorld pic.twitter.com/jQAe9GvdGu