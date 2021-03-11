Развитая медицина и президент-бизнесмен: как Чили стала лидером в вакцинации от COVID-19

Чили лидирует по числу вакцинированных от COVID-19 граждан в мире. На текущий момент привито более 21% населения страны, сообщается на аналитико-статистическом сайте Оur World in Data, который создали ученые из британского Оксфорда.

???? El Plan de Vacunación en Chile lidera el ranking de inoculados por cada cien habitantes en los últimos siete días según los datos de ayer lunes de @OurWorldInData #YoMeVacuno ✌ pic.twitter.com/7zPfusBg51 — Yo Me Vacuno @MinisterioSalud (@MeVacuno) March 9, 2021

Вакцинация в Чили

Министр здравоохранения страны Энрике Парис сообщил, что Чили занимает первое место в мире по скорости вакцинации, учитывая средний показатель по прививкам от коронавируса за последнюю неделю.

Bloomberg (@business ): "Chile es la única excepción al fracaso regional de la vacunación"https://t.co/yH1CER4zjb pic.twitter.com/tY7wtzhrnp — Pablo Eguiguren (@paeguiguren) March 9, 2021

Каждый день в Чили вакцинируются около 100 тыс. граждан в возрасте от 60 до 64 лет. Свыше 772 тыс. человек получили обе дозы препарата от коронавируса, завершив план по иммунизации. В общей сложности привито 4,2 млн чилийцев, то есть более 21% населения страны.

Чили лидирует и по масштабу программы вакцинации: на каждые 100 человек в стране в среднем приходится 1,67 доз вакцины.

«Мы уже применили почти 5 млн доз вакцин; наша страна может гордиться тем, как проходит этот процесс», — отметил министр Парис.

С начала пандемии коронавируса в Чили зарегистрировали более 865 тыс. случаев заражения COVID-19, скончались 21 тыс. человек.

Эффективная система здравоохранения

Национальная программа вакцинации (PNI), разработанная органами здравоохранения Чили, считается лучшей в Латинской Америке и одной из наиболее эффективных в мире. Таких результатов государство достигло за счет масштабной системы первичной медико-санитарной помощи.

Согласно заявлениям PNI, правительство привьет более 80% населения (около 15 млн человек). При сохранении нынешних темпов вакцинации от коронавируса этот план Чили выполнит к концу июня 2021 года.

Первые дозы вакцины от COVID-19 получили чилийские медики и педагоги. После, согласно графику вакцинации Министерства здравоохранения, начали прививать пенсионеров.

Este es el calendario de vacunación para la semana entre el lunes 8 y el viernes 12 de marzo. Recuerda que toda la información sobre lugares de vacunación la puedes encontrar en https://t.co/KN8jswPIvN #YoMeVacuno pic.twitter.com/AgKSZ3UX7P — Paula Daza (@pdazan) March 6, 2021

Быстрая вакцинация населения Чили происходит за счет эффективной системы здравоохранения, основы который были заложены еще в прошлом веке.

Влиятельные деятели страны, в том числе актеры Алехандро дель Рио, Гонсалес Кортес и даже бывший президент Сальвадор Альенде были представителями медицинской интеллигенции. Они активно продвигали идею о поддержке государством системы здравоохранения. Например, когда Альенде занимал пост министра здравоохранения с 1938 по 1942 годы, он добился бесплатного медицинского обслуживания для чилийских бедняков.

Созданная в 1952 году Национальная служба здравоохранения (SNS) считается основой медицинского звена в Чили. За счет быстрой реакции и государственной поддержки в стране оперативно отреагировали на пандемию коронавируса. Для борьбы с COVID-19 была создана служба первичного медико-санитарного обслуживания (APS). В пандемию работает и Национальная программа вакцинации, созданная еще в 1800-е годы во время эпидемии оспы.

«Существующая инфраструктура и огромный опыт позволили Чили бороться с коронавирусом с первого дня пандемии; чилийцы доверяют государству и не выступают против вакцинации», — отметил советник министра здравоохранения Рафаэль Араос.

Кроме государственных больниц, в Чили работают передвижные центры вакцинации. Они расположены в университетах, на рынках и футбольных стадионах.

Национальный реестр иммунизации позволяет узнать, когда местные жители могут получить прививку от COVID-19 и какая вакцина будет использована.

Своевременная закупка вакцин

Закупка вакцин стала приоритетной задачей для чилийских властей. Навыки ведения переговоров позволили правительству страны в кратчайшие сроки получить 35 млн доз препаратов от коронавируса. Рассматривались варианты по покупке вакцин из разных лабораторий. В некоторых случаях соглашение на закупку было подписано еще до проведения третьей фазы клинических испытаний препарата.

«Власти Чили купили больше вакцин, чем было нужно, и теперь их критикуют за ограничение доступа к препаратам для других стран; однако для населения страны это стало большим преимуществом; закупка вакцин велась вне политики», — отметил специалист по здравоохранению в Латинской Америке Араучо Кастро.

Чили закупит вакцины из Китая, Великобритании, США. Страна ведет переговоры и с Центром имени Гамалеи о закупке «Спутника V». Власти проявили интерес к российской вакцине после того, как она продемонстрировала 92-процентную эффективность во время третьей фазы клинических испытаний.

???????????????? Chile está en conversaciones para comprar dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus, para incluirla en la masiva campaña de vacunación que inició este mes, dijo el gobierno pic.twitter.com/uVGuCMuJGx — Reuters Latam (@ReutersLatam) February 9, 2021

Вакцинация в соседних странах

Вакцинация в других странах Латинской Америки идет хуже, чем в Чили. Есть проблемы с государственным управлением. Например, Колумбия, Эквадор и Венесуэла только начали иммунизацию. В Мексике привились примерно 2% населения.

В Бразилии темпы вакцинации отстают от скорости распространения нового штамма коронавируса Р.1. Вакцину получили 4% населения. На этой неделе министр здравоохранения Бразилии Эдуарду Пазуэлу объявил, что страна переживает «худший период» пандемии.

Главной причиной медленной иммунизации в Бразилии стала нехватка вакцин. Частично проблема заключается и в неэффективном управлении властей. В то время как Африканский союз сделал крупные предварительные заказы препаратов, странам Латинской Америки пришлось соперничать друг с другом ради закупки вакцины, заявил профессор Дьюкского университета Эрнесто Отрис.

Эксперт в сфере здравоохранения Лондонской школы экономики Клэр Уэнхэм считает, что политические причины влияют на неравномерные темпы по вакцинации от COVID-19 в мире. Распределение вакцин в Бразилии непродуманно, так как президент страны Жаир Болсонару отрицает серьезность пандемии и отказывается выполнять работу по защите населения.

Президент Мексики Антонио Лопес Обрадор захватил контроль над программой вакцинации в штатах страны. Его правительство решило привить в числе первых свыше 300 «крайне маргинализированных» муниципалитетов. Кроме того, мексиканские преподаватели опередили по вакцинации врачей, хотя именно эта категория граждан находится в повышенной группе риска.

Министры здравоохранения и иностранных дел Перу подали в отставку в феврале из-за скандала с тайной вакцинацией от COVID-19 более 480 чиновников. Свою дозу вакцины они получили задолго до начала общенациональной прививочной кампании. По результатам опросов, недоверие к вакцинам повысилось в Перу, начиная с августа 2020 года.

Министры здравоохранения в Аргентине и Эквадоре ушли в отставку из-за похожих скандалов. Глава Минздрава Парагвая Хулио Массолени покинул свой пост по требованию Сената страны. Массолени считают главным виновником коронавирусного кризиса — ведомство не предприняло мер по предотвращению распространения COVID-19 в Парагвае и не смогло гарантировать поставки вакцин.

Вскоре после этого парагвайский лидер Марио Абдо объявил об отставке всего кабинета министров на фоне массовых протестов из-за коронавируса.

Латинская Америка закупает вакцину преимущественно у России или Китая. К 27 февраля 2021 года латиноамериканские страны заказали около 74 млн доз российской вакцины, 213 млн китайской и 550 млн западной, сообщает Дюкский университет.

The West refuses to help out Latin America, but other global powers have begun shipping vaccines to the region. At least 10 countries have obtained Russia’s Sputnik V vaccine or expect to soon, while 10 more are expecting doses from China’s Sinovac or Sinopharm @AxiosWorld pic.twitter.com/jQAe9GvdGu — Andy Langenkamp (@AndyLangenkamp) March 2, 2021

Значение успехов вакцинации для президента Чили

Еще год назад рейтинг одобрения «самого ненавистного» президента в Латинской Америке Себастьяна Пиньеры составлял всего 6%. Причиной недовольства населения и беспорядков, проходивших в стране, стало сильное экономическое неравенство. Президента Чили обвинили в плутократии и требовали его отставки.

На текущий момент уровень одобрения Пиньеры возрос до 20% за счет кампании по вакцинации населения. Глава государства сыграл большую роль в переговорах о закупках препаратов от COVID-19.

«Опыт бизнесмена сыграл ему на руку; он показал свои деловые качества и навыки мобилизации ресурсов, управления и ведения переговоров», — отметил директор Центра государственной политики в Университете развития Гонсало Мюллер.

Согласно результатам опроса Cadem, 80% респондентов оценили результаты массовой вакцинации в Чили как «хорошие» или «очень хорошие».

«Большое внимание к этой проблеме, количество потраченных ресурсов и переговоры улучшили положение страны в пандемию COVID-19; поддержка местных властей позволила открыть электронную регистрацию вакцинированных, отслеживать работу центров иммунизации», — отметил представитель ВОЗ в Чили Фернандо Леанес.

Еще рано говорить о полном успехе

Чили все еще находится на начальном этапе программы по вакцинации. Решение чилийского правительства о закупке вакцин сразу у нескольких стран снизило риски задержек в поставках препаратов от коронавируса. Однако их по-прежнему недостаточно для всего населения страны.

Некоторые эксперты утверждают, что интенсивная вакцинация лишь усилила неравенство среди чилийцев, ведь те, у кого есть доступ к частной системе здравоохранения, имеют больше привилегий.

Невозможно предугадать, каковы будут результаты вакцинации в Чили через несколько месяцев. Однако успех правительства в закупке вакцин и их применении сложно оспорить. Страна стала мировым лидером по темпам вакцинирования, значительно опередив своих латиноамериканских соседей.