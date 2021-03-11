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Латинская Америка

Развитая медицина и президент-бизнесмен: как Чили стала лидером в вакцинации от COVID-19

Развитая медицина и президент-бизнесмен обеспечили Чили лидерство в вакцинации от COVID-19

Чили лидирует по числу вакцинированных от COVID-19 граждан в мире. На текущий момент привито более 21% населения страны, сообщается на аналитико-статистическом сайте Оur World in Data, который создали ученые из британского Оксфорда.

Вакцинация в Чили

Министр здравоохранения страны Энрике Парис сообщил, что Чили занимает первое место в мире по скорости вакцинации, учитывая средний показатель по прививкам от коронавируса за последнюю неделю.

Каждый день в Чили вакцинируются около 100 тыс. граждан в возрасте от 60 до 64 лет. Свыше 772 тыс. человек получили обе дозы препарата от коронавируса, завершив план по иммунизации. В общей сложности привито 4,2 млн чилийцев, то есть более 21% населения страны.

Республика Чили

Чили лидирует и по масштабу программы вакцинации: на каждые 100 человек в стране в среднем приходится 1,67 доз вакцины.

«Мы уже применили почти 5 млн доз вакцин; наша страна может гордиться тем, как проходит этот процесс», — отметил министр Парис.

С начала пандемии коронавируса в Чили зарегистрировали более 865 тыс. случаев заражения COVID-19, скончались 21 тыс. человек.

Количество вакцин от COVID-19 в Латинской Америке на 100 человек

Эффективная система здравоохранения

Национальная программа вакцинации (PNI), разработанная органами здравоохранения Чили, считается лучшей в Латинской Америке и одной из наиболее эффективных в мире. Таких результатов государство достигло за счет масштабной системы первичной медико-санитарной помощи.

Согласно заявлениям PNI, правительство привьет более 80% населения (около 15 млн человек). При сохранении нынешних темпов вакцинации от коронавируса этот план Чили выполнит к концу июня 2021 года.

Первые дозы вакцины от COVID-19 получили чилийские медики и педагоги. После, согласно графику вакцинации Министерства здравоохранения, начали прививать пенсионеров.

Быстрая вакцинация населения Чили происходит за счет эффективной системы здравоохранения, основы который были заложены еще в прошлом веке.

Влиятельные деятели страны, в том числе актеры Алехандро дель Рио, Гонсалес Кортес и даже бывший президент Сальвадор Альенде были представителями медицинской интеллигенции. Они активно продвигали идею о поддержке государством системы здравоохранения. Например, когда Альенде занимал пост министра здравоохранения с 1938 по 1942 годы, он добился бесплатного медицинского обслуживания для чилийских бедняков.

Созданная в 1952 году Национальная служба здравоохранения (SNS) считается основой медицинского звена в Чили. За счет быстрой реакции и государственной поддержки в стране оперативно отреагировали на пандемию коронавируса. Для борьбы с COVID-19 была создана служба первичного медико-санитарного обслуживания (APS). В пандемию работает и Национальная программа вакцинации, созданная еще в 1800-е годы во время эпидемии оспы.

«Существующая инфраструктура и огромный опыт позволили Чили бороться с коронавирусом с первого дня пандемии; чилийцы доверяют государству и не выступают против вакцинации», — отметил советник министра здравоохранения Рафаэль Араос.

Кроме государственных больниц, в Чили работают передвижные центры вакцинации. Они расположены в университетах, на рынках и футбольных стадионах.

Национальный реестр иммунизации позволяет узнать, когда местные жители могут получить прививку от COVID-19 и какая вакцина будет использована.

Своевременная закупка вакцин

Закупка вакцин стала приоритетной задачей для чилийских властей. Навыки ведения переговоров позволили правительству страны в кратчайшие сроки получить 35 млн доз препаратов от коронавируса. Рассматривались варианты по покупке вакцин из разных лабораторий. В некоторых случаях соглашение на закупку было подписано еще до проведения третьей фазы клинических испытаний препарата.

«Власти Чили купили больше вакцин, чем было нужно, и теперь их критикуют за ограничение доступа к препаратам для других стран; однако для населения страны это стало большим преимуществом; закупка вакцин велась вне политики», — отметил специалист по здравоохранению в Латинской Америке Араучо Кастро.

Чили закупит вакцины из Китая, Великобритании, США. Страна ведет переговоры и с Центром имени Гамалеи о закупке «Спутника V». Власти проявили интерес к российской вакцине после того, как она продемонстрировала 92-процентную эффективность во время третьей фазы клинических испытаний.

Вакцинация в соседних странах

Вакцинация в других странах Латинской Америки идет хуже, чем в Чили. Есть проблемы с государственным управлением. Например, Колумбия, Эквадор и Венесуэла только начали иммунизацию. В Мексике привились примерно 2% населения.

В Бразилии темпы вакцинации отстают от скорости распространения нового штамма коронавируса Р.1. Вакцину получили 4% населения. На этой неделе министр здравоохранения Бразилии Эдуарду Пазуэлу объявил, что страна переживает «худший период» пандемии.

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Главной причиной медленной иммунизации в Бразилии стала нехватка вакцин. Частично проблема заключается и в неэффективном управлении властей. В то время как Африканский союз сделал крупные предварительные заказы препаратов, странам Латинской Америки пришлось соперничать друг с другом ради закупки вакцины, заявил профессор Дьюкского университета Эрнесто Отрис.

Развитая медицина и президент-бизнесмен обеспечили Чили лидерство в вакцинации от COVID-19

Эксперт в сфере здравоохранения Лондонской школы экономики Клэр Уэнхэм считает, что политические причины влияют на неравномерные темпы по вакцинации от COVID-19 в мире. Распределение вакцин в Бразилии непродуманно, так как президент страны Жаир Болсонару отрицает серьезность пандемии и отказывается выполнять работу по защите населения.

Президент Мексики Антонио Лопес Обрадор захватил контроль над программой вакцинации в штатах страны. Его правительство решило привить в числе первых свыше 300 «крайне маргинализированных» муниципалитетов. Кроме того, мексиканские преподаватели опередили по вакцинации врачей, хотя именно эта категория граждан находится в повышенной группе риска.

Министры здравоохранения и иностранных дел Перу подали в отставку в феврале из-за скандала с тайной вакцинацией от COVID-19 более 480 чиновников. Свою дозу вакцины они получили задолго до начала общенациональной прививочной кампании. По результатам опросов, недоверие к вакцинам повысилось в Перу, начиная с августа 2020 года.

Министры здравоохранения в Аргентине и Эквадоре ушли в отставку из-за похожих скандалов. Глава Минздрава Парагвая Хулио Массолени покинул свой пост по требованию Сената страны. Массолени считают главным виновником коронавирусного кризиса — ведомство не предприняло мер по предотвращению распространения COVID-19 в Парагвае и не смогло гарантировать поставки вакцин.

Вскоре после этого парагвайский лидер Марио Абдо объявил об отставке всего кабинета министров на фоне массовых протестов из-за коронавируса.

Развитая медицина и президент-бизнесмен обеспечили Чили лидерство в вакцинации от COVID-19

Латинская Америка закупает вакцину преимущественно у России или Китая. К 27 февраля 2021 года латиноамериканские страны заказали около 74 млн доз российской вакцины, 213 млн китайской и 550 млн западной, сообщает Дюкский университет.

Значение успехов вакцинации для президента Чили

Еще год назад рейтинг одобрения «самого ненавистного» президента в Латинской Америке Себастьяна Пиньеры составлял всего 6%. Причиной недовольства населения и беспорядков, проходивших в стране, стало сильное экономическое неравенство. Президента Чили обвинили в плутократии и требовали его отставки.

Рейтинг одобрения Себастьяна Пиньеры за 2018-2021 годы

На текущий момент уровень одобрения Пиньеры возрос до 20% за счет кампании по вакцинации населения. Глава государства сыграл большую роль в переговорах о закупках препаратов от COVID-19.

«Опыт бизнесмена сыграл ему на руку; он показал свои деловые качества и навыки мобилизации ресурсов, управления и ведения переговоров», — отметил директор Центра государственной политики в Университете развития Гонсало Мюллер.

Согласно результатам опроса Cadem, 80% респондентов оценили результаты массовой вакцинации в Чили как «хорошие» или «очень хорошие».

«Большое внимание к этой проблеме, количество потраченных ресурсов и переговоры улучшили положение страны в пандемию COVID-19; поддержка местных властей позволила открыть электронную регистрацию вакцинированных, отслеживать работу центров иммунизации», — отметил представитель ВОЗ в Чили Фернандо Леанес.

Еще рано говорить о полном успехе

Чили все еще находится на начальном этапе программы по вакцинации. Решение чилийского правительства о закупке вакцин сразу у нескольких стран снизило риски задержек в поставках препаратов от коронавируса. Однако их по-прежнему недостаточно для всего населения страны.

Некоторые эксперты утверждают, что интенсивная вакцинация лишь усилила неравенство среди чилийцев, ведь те, у кого есть доступ к частной системе здравоохранения, имеют больше привилегий.

Невозможно предугадать, каковы будут результаты вакцинации в Чили через несколько месяцев. Однако успех правительства в закупке вакцин и их применении сложно оспорить. Страна стала мировым лидером по темпам вакцинирования, значительно опередив своих латиноамериканских соседей.

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