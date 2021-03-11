Мужчина заблудился на саратовском кладбище и чуть не замерз насмерть

Саратов, 11 марта. Спасатели разыскали мужчину, заблудившегося в районе старого кладбища. Пострадавший приехал из другого района на заработки и потерялся. Сейчас он находится в больнице с обморожением конечностей.



Сотрудник МЧС Виталий Т. рассказал корреспонденту ФАН, что людям нужно быть максимально осторожными во время пеших прогулок по незнакомым местам.

«Нужно быть аккуратнее, несмотря на приход весны. Мартовские холода у нас очень опасны, особенно в этом году. Не стоит ходить по незнакомым районам, если не знаешь дороги. Многим кажется, что теряются и замерзают только пьяные или глубоко больные люди, но это не так. Даже здоровый, крепкий мужчина может погибнуть, заплутав в морозы», — отметил специалист.

Ранее десятки домов, прокуратура и СК остались без отопления в Саратове. Тепло обещают вернуть к вечеру.