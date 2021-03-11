Сахалинский омбудсмен ответил на угрозу профессора из Японии о блокаде Южных Курил

Москва, 11 марта. Предложение японского политолога Акио Каватао в адрес Токио заблокировать сообщение между Южными Курилами и материковой частью нельзя воспринимать всерьез, это обычная провокация. Такое мнение в интервью ФАН озвучил уполномоченный по правам человека в Сахалинской области Анатолий Крутченко.

«Курильские острова — это наша, российская земля, таков установленный исторический факт. Естественно, подобные заявления я расценивал бы как провокацию определенных кругов в Японии. Относиться к ним нужно спокойно, ровно и скептически», — сказал правозащитник.

Крутченко отметил, что подобные угрозы, среди прочего, являются посягательством на права и свободы жителей российских островов.

«Население небольшое, несколько тысяч человек, но это граждане нашей страны, россияне, коренные жители. Я подчеркиваю — коренные жители южных Курильских островов. Это их родина. Всевозможные блокады и прочее — это вообще-то ограничение прав и свобод граждан, которые проживают на этих островах, наших соотечественников. Права на передвижение, права на получение медикаментов, продуктов питания и так далее», — добавил собеседник ФАН.

Ранее японский политолог, бывший дипломат, профессор Акио Каватао в своей статье на портале Newsweek Japan предложил решать проблему территориальных притязаний Японии на Южные Курилы с помощью блокады проливов Лаперуза и Сангарский, соединяющих острова с материковой частью России. Каватао при этом признает, что в обозримом будущем ничего подобного не предвидится, поэтому Японии нужно настроиться на «долгий процесс».

Южные Курильские острова вошли в состав СССР в 1945 году по итогам Второй мировой войны. Государственная принадлежность четырех южных островов долгие годы оспаривается Японией.