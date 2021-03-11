Малолетний ребенок выпал из окна в Подмосковье и погиб

Дзержинский, 11 марта. Жительница Дзержинского ушла в магазин, оставив своего трехлетнего ребенка на попечение 15-летнего брата с интеллектуальным расстройством личности. Подросток не смог уследить за малышом, и ребенок, самостоятельно открыв на кухне окно, упал с пятого этажа.

В дежурную часть Дзержинского 10 марта от диспетчера службы «112» поступило сообщение о госпитализации малолетнего мальчика с травмами, характерными при падении с высоты. Ребенка поместили в реанимацию в тяжелейшем состоянии. 11 марта мальчик умер, не приходя в сознание.

Стражи порядка выяснили, что ребенок воспитывался в неполной семье. Его 36-летняя мать ранее употребляла наркотики, но после рождения второго ребенка остепенилась. В свое время женщина потеряла мужа, который скончался от передозировки наркотиками. Ее старший сын учится в школе по специальной программе, так как отстает в развитии от своих сверстников.

«Педагоги опасаются, что у родительницы после смерти ребенка будет срыв и она все зло будет вымещать на сыне-инвалиде. Хотя, по большому счету, мать сама виновата в случившемся. Нельзя было оставлять ребенка практически одного. В последнее время у работников социальной защиты не было к ней претензий. За все время наблюдения только один раз, совсем недавно, на нее был составлен протокол за употребление спиртных напитков», — рассказал ФАН источник в силовых структурах.

По данному факту правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Прокуратура Московской области организовала по данному факту проверку.