Twitter сделал заявление о замедлении работы сервиса в России

Москва, 11 марта. Представитель американской компании Twitter заявил, что обеспокоен ситуацией с замедлением работы сервиса в России.

По его словам, попытки торможения общественного диалога в Сети вызывает беспокойство, сообщают американские СМИ.

«Мы остаемся привержены защите открытого интернета во всем мире», — сказал сотрудник Twitter.

Ранее сенатор Алексей Пушков раскритиковал действия руководства сервиса, которое игнорирует почти 30 тысяч требований Роскомнадзора удалить опасный контент. Twitter должен прекратить навешивать на других собственные грехи, подчеркнул Пушков. Соцсеть использует различные термины, чтобы завуалировать призывы к самоубийству среди детей и материалы о запрещенных веществах, добавил он.