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Киев возьмет у Франции кредит на 116 млн евро для строительства патрульных катеров

Киев возьмет у Франции кредит на 116 млн евро для строительства патрульных катеров

Киев, 11 марта. Киев планирует взять очередной кредит, на этот раз для того, чтобы оплатить строительство патрульных катеров для нужд Государственной пограничной службы Украины.

Киев приступил к оформлению кредита на 116,3 млн евро, чтобы внести платеж по договору о строительстве французских катеров. Данный проект уже одобрен. В 2020 году Украина внесла в качестве аванса порядка 21 млн евро, а следующий платеж должен быть внесен в мае 2021 года. Кредитные договоры должны подписать до 22 марта 2021 года.

Деньги необходимы для строительства 20 катеров FPB 98 MKI для Госпогранслужбы Украины, из них пять единиц будут построены в Николаеве, остальные – французской компанией Осеа.

Ранее представители военного командования Соединенных Штатов анонсировали передачу двух катеров типа Island Украине. Также телеканал «360» сообщил, что Вашингтон выделит 125 млн долларов США для подготовки и вооружения ВСУ.

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