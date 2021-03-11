Россияне рассказали, на какие жертвы им пришлось пойти ради карьеры

Москва, 11 марта. Жертвы, на которые пришлось пойти ради роста по карьерной лестнице, назвали представители поколений Z и Y среди российских граждан.

Согласно опросу сервиса по поиску трудоустройства SuperJob, старшее поколение чаще всего называло переезд в другой город основной жертвой, на которую пришлось пойти ради карьеры. За такой ответ проголосовали 29% всех респондентов поколения Y, родившихся в период с 1981 по 1996 годы.

Более молодые граждане РФ заявили, что для того, чтобы достичь успеха в рабочей деятельности, им пришлось отказаться от общения с друзьями, развлечений и отдыха. За такой вариант высказались 28% представителей поколения Z.

Аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob ранее выяснили, сколько карманных денег получают дети россиян в разном возрасте.