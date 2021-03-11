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Россияне рассказали, на какие жертвы им пришлось пойти ради карьеры

Россияне рассказали, на какие жертвы им пришлось пойти ради карьеры

Москва, 11 марта. Жертвы, на которые пришлось пойти ради роста по карьерной лестнице, назвали представители поколений Z и Y среди российских граждан.

Согласно опросу сервиса по поиску трудоустройства SuperJob, старшее поколение чаще всего называло переезд в другой город основной жертвой, на которую пришлось пойти ради карьеры. За такой ответ проголосовали 29% всех респондентов поколения Y, родившихся в период с 1981 по 1996 годы.

Более молодые граждане РФ заявили, что для того, чтобы достичь успеха в рабочей деятельности, им пришлось отказаться от общения с друзьями, развлечений и отдыха. За такой вариант высказались 28% представителей поколения Z.

Аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob ранее выяснили, сколько карманных денег получают дети россиян в разном возрасте.

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