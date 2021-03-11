Информацию о заболевании COVID-19 высланного из Польши российского консула не подтвердили

Варшава, 11 марта. Российского консула в Польше Игоря Ощепкова действительно выслали из страны, однако информация о заболевании коронавирусом не подтверждена, передает источник ФАН.

В феврале 2021 года польские власти объявили Ощепкова персоной нон грата, поскольку тот, по версии Варшавы, якобы не соблюдал санитарные правила, несмотря на то, что «заболел» коронавирусной инфекцией. Пресс-секретарь министра — координатора спецслужб Станислав Жарын назвал поведение российского консула «безответственным».

Польское телевидение также утверждает, что о положительном результате теста на коронавирусную инфекцию Ощепков узнал 21 января. За несколько дней до этого наличие COVID-19 якобы подтвердилось у супруги диппредставителя.