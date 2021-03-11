Марина Зудина вспомнила о начале романа с Олегом Табаковым

Москва, 11 марта. Актриса Марина Зудина прожила в браке с народным артистом Олегом Табаковым почти 25 лет. О первых чувствах к легендарному актеру она рассказала в эфире программы «Судьба человека».

В Олега Павловича были влюблены «абсолютно все», и Зудина не стала исключением. Осознание, что она испытывает к Табакову необъяснимые чувства, пришло, когда актриса отдыхала в Коктебеле.

«Меня просто потянула какая-то сила. Я захотела признаться ему в любви. Это не зависело ни от него, ни от меня. Нас просто это свело, и все», — сказала Зудина.

Артистка пошла учиться в ГИТИС к Табакову, который вместе с актером Авангардом Леонтьевым набирал курс. В 1986 году будущая звезда завершила обучение у мастера. Говорят, что в последние годы учебы у Зудиной и Табакова завязались романтические отношения, о чем ранее сообщал портал «Дни.ру».

«Я была абсолютно счастлива. Так бывает только в сказках. Примерно через год наших отношений он чем-то меня обидел и воскликнул: «Да ты, что ли, не понимаешь, что я люблю тебя!» — вспомнила Марина Вячеславовна.

Олег Табаков ушел из жизни в марте 2018 года. С артистом простились на исторической сцене МХТ имени Чехова и похоронили на Новодевичьем кладбище.