Женщина из Читы стала жертвой уличной мошенницы, которая «сняла порчу» в обмен на драгоценности

Чита, 11 марта. Жительница Читы обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. У нее украли все золотые украшения и деньги.

Неизвестная встретила 47-летнюю женщину на улице и решила ей «предсказать судьбу». Убедив женщину, что в скором времени ее обязательно настигнут беды и неудачи, злоумышленница напросилась в дом потерпевшей для устранения «сглаза» и «порчи». По словам пострадавшей, «гадалка» зашла в квартиру и попросила отдать все «проклятые» золотые украшения. Хозяйка квартиры лишилась золотых сережек, двух колец и цепи с подвесками.

«Обряд» женщина проводила недолго, она завернула в бумажный конверт все золото и попросила некоторое время не открывать его для «наилучшего результата». После того как мошенница ушла, женщина открыла конверт только спустя двое суток и ничего в нем не обнаружила. Сейчас следствие проводит проверку, личность злоумышленницы устанавливается. Уже возбуждено уголовное дело. Ущерб составил более 20 тысяч рублей.