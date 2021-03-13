Как мы учили петуха кукарекать. Колонка Елены Драпеко

Травить актерские байки — это мое любимое дело. У меня была книжка, изданная еще в 2005 году, которая называлась «Лиза Бричкина навсегда». У меня там были вспоминалки об артистах.

Весной этого года, например, исполнилось 94 года замечательному артисту Владимиру Татосову. Мы с ним были на Первом канале, участвовали в передаче. Мировой дядька, мозги на месте, все помнит, рассказывает так, что просто умрешь от смеха. У меня про него есть целая глава в книжке, а еще про [артистов] Люсю [Людмилу] Чурсину, про Александра Демьяненко, про Сергея Филиппова.

Еще у меня в книжке есть, как мы с [артистом] Игорем Дмитриевым и [режиссером] Георгием Товстоноговым вместе встречали Год петуха...

Про этого петуха — отдельная замечательная история — как он поселился у меня в квартире. Вот вам смешно, а я неделю не могла попасть в ванную, потому что там после новогодней ночи жил этот петух. Мало того, он был бройлер! Он не умел петь, и мы учили его кукарекать. Но когда все-таки научили, петух стал орать и орал сутки. А сосед у меня был оперный певец Макар Алпатов. Он тогда болел гриппом и говорил жене:

«Ирка, мне так плохо, у меня звуковые галлюцинации — мне кажется, петухи орут!»

Потом мы этого петуха пристроили. И он в большой коробке от телевизора уехал жить в Молдавию.

Вот такая история. А следующая вспоминалка будет про собаку, которая пришла к Игорю Дмитриеву…