Киев, 11 марта. Руководство ДНР и ЛНР предполагает, что Киев готовит новые провокации, в том числе, с помощью сил Североатлантического альянса

Инструкторы НАТО с 2015 года осуществили подготовку порядка 16 тыс украинских бойцов. Военнослужащих тренировали вести боевые действия в городских условиях. На этом совместные учения Украины и Альянса не заканчиваются.

Недавно командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сирский пролил свет на дальнейшие планы по сотрудничеству с НАТО. Следующим этапом станет развитие учебных центров ВСУ. Первостепенно внимание уделят сухопутным войскам. Данная подготовка и освоение новых навыков помогут украинским военнослужащим быть готовыми к различным вариантам развития событий, подчеркнул генерал.

Недавно Вашингтон выделил порядка 125 миллионов долларов США на поддержку и развитие ВСУ.

Ранее телеканал «360» сообщил, что Вооруженные силы Украины уже начали готовиться к штурму городов.