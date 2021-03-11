Джо Байден провоцирует кризис на границе Мексики и США

Москва, 11 марта. Новый американский президент Джо Байден, перед тем, как победить на выборах, пообещал либерализацию миграционной политики. Это привело к огромному росту желающих прорваться на американскую территорию. Мигранты ломятся через границу, которую, к слову предшественник Байдена Дональд Трамп ранее хотел полностью закрыть и оградить стеной, сообщается в публикации «NewsFront».

Как сообщили представители Службы таможенного и пограничного контроля США, с января по февраль количество беженцев выросло более чем на 100%. На 60% увеличилось и количество несовершеннолетних, совершающих самостоятельные попытки пересечения американской границы.

Помимо всего прочего, неудобства доставляют и контрабандисты. Они обещают мигрантам беспрепятственный въезд на территорию США за небольшую плату. Все это происходит благодаря политике Джо Байдена. Все дело в том, что новоявленный американский лидер так и не сумел реализовать свои планы. В США де-факто по-прежнему действуют жесткие правила миграции, установленные Дональдом Трампом. Новой администрации приходится размещать беженцев в специальных изоляторах, пока специальные ведомства занимаются рассмотрением ходатайств мигрантов о предоставлении убежища.

Мигрантов-одиночек, которых среди пересекающих американскую границу абсолютное большинство, пограничники не пропускают.

«Граница не открыта», — заявила координатор администрации Байдена по южной границе на брифинге Роберта Якобсон.

Ранее ФАН уже предупреждал о новом миграционном кризисе в США.