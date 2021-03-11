В Махачкале введен режим контртеррористической операции

Махачкала, 11 марта. Режим контртеррористической операции (КТО) введен в Советском районе города Махачкала. Информацию об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Режим был введен после того, как неизвестный оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов во время проверки данных о подготовке террористических преступлений.

«11 марта в 10:15 начальником управления ФСБ России по Республике Дагестан принято решение о введении правового режима КТО в административных границах Советского района Махачкалы», — отметил собеседник ТАСС.

Накануне сотрудники ФСБ смогли предотвратить готовящийся теракт в образовательном учреждении Пензы. Об этом стало известно в Центре общественных связей (ЦОС).