Представитель Twitter подтвердил замедление работы соцсети в РФ

Москва, 11 марта. Производительность социальной сети Twitter в РФ была снижена. Эту информацию подтвердил официальный представитель сервиса микроблогов.

Ограничения в скорости работы социальной сети носят неизбирательный и широкомасштабный характер, рассказал собеседник издания The Wall Street Journal. По его словам, эти ограничения в доступе к сервису микроблогов распространяются на всех пользователей.

Согласно заявлению представителя Twitter, в компании обеспокоены участившимися попытками блокировать и стеснить общественную онлайн-дискуссию. Также он заявил, что руководство соцсети остается приверженным поддержке открытого интернета по всему миру.

Руководство компании Twitter игнорирует 28 тыс. требований РКН удалить опасный контент. При этом оно беспокоится из-за попыток воспрепятствовать "общественной дискуссии" в соцсети, заявил ранее российский сенатор Алексей Пушков.