Экономист объяснил необходимость ухода России от американского доллара

Не исключено, что скоро произойдет взлет мировых цен на продовольствие, нефть и другие товары, что неизбежно приведет к кризису американской валюты. Об этом в интервью ФАН рассказал директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия наращивает переход на национальные валюты в двусторонних торгово-экономических связях со многими странами, в том числе в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Кроме того, наращивается торговля в нацвалютах с Китаем и Турцией.

«Россия последовательно уходит от зависимости от доллара. Например, в рамках ЕАЭС у нас расчеты в национальных валютах выросли до 74%», — сказал председатель Госдумы.

Володин напомнил, что в конце февраля Российская Федерация поменяла валютную структуру средств Фонда национального благосостояния, включив в нее японскую иену и китайский юань с долями 5% и 15% соответственно. При этом доли доллара США и евро были снижены с 45% до 35%. Доля фунта стерлингов осталась на уровне 10%.

Российский экономист Василий Колташов прокомментировал заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о последовательном уходе России от долларовой зависимости. По его словам, РФ не сможет быстро избавиться от американской валюты.

«Действительно, медленно, но верно российское государство уходит от доминирования американской волюты в нашей жизни. Конечно, быстро произойти этот процесс не может, поскольку само господство доллара в мировой экономике не было случайным. Размер американского рынка оказал огромное влияние на установление долларового господства в мире», — сказал собеседник ФАН.

Директор Института нового общества рассказал о необходимости создания резервной евразийской валюты, которая сможет заменить доллар. По мнению специалиста, новая валюта непременно должна поддерживаться золотом.

«В торговле все понятно: мы уходим от расчетов в долларах, используем национальную валюту. Это логично и правильно. Но резервировать необходимо в чем-то, что является более надежным и устойчивым средством, чем американская валюта. Я думаю, что это должно быть золото. Также нам необходимо наращивать золотой резерв. Все из-за того, что в самых критических условиях мы сможет рассчитываться золотом, как это делает, например, Иран. Что касается альтернативных доллару валют. Я боюсь, что они не смогут стать заместителями доллара. Кроме того, задача ухода от доллара состоит не в том, чтобы заменить его на евро, а в том, чтобы не поощрять никакую отдельную страну в качестве обладателя резервной валюты. Поэтому нужно поставить вопрос о создании новой резервной евразийской валюты, которая была бы обеспечена золотом. Она должна представлять аналог послевоенного (Второй мировой войны) доллара», — указал специалист.

Также Василий Колташов объяснил необходимость ухода России от американского доллара. По его словам, не исключено, что скоро произойдет взлет мировых цен на продовольствие, нефть и другие товары, что неизбежно приведет к кризису американской валюты.

«Сам процесс ухода от доллара будет продолжительным. Он может занять годы, если только что-то чрезвычайное не случится в США. Например, с фондовым рынком, американским долгом и политикой Федеральной резервной системы. Если они допустят девальвацию доллара, то отказ от него пойдет намного быстрее. Но, скорее всего, мы будем наблюдать взлет мировых цен в долларах на продовольствие, нефть и другие товары, что неизбежно приведет к кризису американской валюты. Сегодня у доллара масса проблем. Я не берусь отрицать, что в качестве каких-то переходных стадий необходимо использовать другие валюты для изменения доли доллара в резервировании. Но главное — должен возрастать золотой резерв», — резюмировал Василий Колташов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что торговая сессия на Московская бирже началась с ослабления доллара.