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Экономист объяснил необходимость ухода России от американского доллара

Экономист объяснил необходимость ухода России от американского доллара

Не исключено, что скоро произойдет взлет мировых цен на продовольствие, нефть и другие товары, что неизбежно приведет к кризису американской валюты. Об этом в интервью ФАН рассказал директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия наращивает переход на национальные валюты в двусторонних торгово-экономических связях со многими странами, в том числе в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Кроме того, наращивается торговля в нацвалютах с Китаем и Турцией.

«Россия последовательно уходит от зависимости от доллара. Например, в рамках ЕАЭС у нас расчеты в национальных валютах выросли до 74%», — сказал председатель Госдумы.

Володин напомнил, что в конце февраля Российская Федерация поменяла валютную структуру средств Фонда национального благосостояния, включив в нее японскую иену и китайский юань с долями 5% и 15% соответственно. При этом доли доллара США и евро были снижены с 45% до 35%. Доля фунта стерлингов осталась на уровне 10%.

Экономист объяснил необходимость ухода России от американского доллара

Российский экономист Василий Колташов прокомментировал заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о последовательном уходе России от долларовой зависимости. По его словам, РФ не сможет быстро избавиться от американской валюты.

«Действительно, медленно, но верно российское государство уходит от доминирования американской волюты в нашей жизни. Конечно, быстро произойти этот процесс не может, поскольку само господство доллара в мировой экономике не было случайным. Размер американского рынка оказал огромное влияние на установление долларового господства в мире», — сказал собеседник ФАН.

Директор Института нового общества рассказал о необходимости создания резервной евразийской валюты, которая сможет заменить доллар. По мнению специалиста, новая валюта непременно должна поддерживаться золотом.

«В торговле все понятно: мы уходим от расчетов в долларах, используем национальную валюту. Это логично и правильно. Но резервировать необходимо в чем-то, что является более надежным и устойчивым средством, чем американская валюта. Я думаю, что это должно быть золото. Также нам необходимо наращивать золотой резерв. Все из-за того, что в самых критических условиях мы сможет рассчитываться золотом, как это делает, например, Иран. Что касается альтернативных доллару валют. Я боюсь, что они не смогут стать заместителями доллара. Кроме того, задача ухода от доллара состоит не в том, чтобы заменить его на евро, а в том, чтобы не поощрять никакую отдельную страну в качестве обладателя резервной валюты. Поэтому нужно поставить вопрос о создании новой резервной евразийской валюты, которая была бы обеспечена золотом. Она должна представлять аналог послевоенного (Второй мировой войны) доллара», — указал специалист.

Экономист объяснил необходимость ухода России от американского доллара

Также Василий Колташов объяснил необходимость ухода России от американского доллара. По его словам, не исключено, что скоро произойдет взлет мировых цен на продовольствие, нефть и другие товары, что неизбежно приведет к кризису американской валюты.

«Сам процесс ухода от доллара будет продолжительным. Он может занять годы, если только что-то чрезвычайное не случится в США. Например, с фондовым рынком, американским долгом и политикой Федеральной резервной системы. Если они допустят девальвацию доллара, то отказ от него пойдет намного быстрее. Но, скорее всего, мы будем наблюдать взлет мировых цен в долларах на продовольствие, нефть и другие товары, что неизбежно приведет к кризису американской валюты. Сегодня у доллара масса проблем. Я не берусь отрицать, что в качестве каких-то переходных стадий необходимо использовать другие валюты для изменения доли доллара в резервировании. Но главное — должен возрастать золотой резерв», — резюмировал Василий Колташов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что торговая сессия на Московская бирже началась с ослабления доллара.

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