Ровно год назад в ВОЗ объявили пандемию коронавируса в мире

Москва, 11 марта. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавирусной инфекции в мире ровно год назад.

Жертвами заболевания по всей планете стали 2,6 млн жителей. Общее количество зараженных с начала пандемии составило 117 млн. При этом уже 320 млн прививок от инфекции сделали во всем мире. Из них 94 млн инъекций были поставлены в Соединенных Штатах, 52 млн сделали в Китае, 44 млн в странах Евросоюза и 24 млн в Великобритании.

До этого профессор Сергей Нетесов назвал наиболее уязвимые категории людей перед коронавирусной инфекцией. В группу вошли люди с ВИЧ и пересаженными органами. Также повышенный риск заразиться у пациентов, которые принимают препараты для подавления иммунитета.