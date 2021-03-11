СК возбудил дело в отношении убитого отца сестер Хачатурян

Москва, 11 марта. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении убитого дочерями Михаила Хачатуряна, сообщил один из адвокатов, участвующий в процессе.

Дело заведено сразу по трем статьям: «Насильственные действия сексуального характера», «Принуждение к действиям сексуального характера» и «Истязание». Кроме того, уголовное дело касается сексуального и другого насилия в отношении обвиняемых дочерей Хачатуряна. Официального подтверждение этой информации пока не поступало.

Московский городской суд вернул дело старших сестер Хачатурян в прокуратуру по ходатайству потерпевшей стороны, сообщало Федеральное агентство новостей. Пока не будет принято окончательное решение по уголовному делу в отношении Михаила Хачатуряна, делопроизводство будет находиться в ведомстве.