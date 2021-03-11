Telegram-бот упростит доступ к консульским услугам для граждан Казахстана

Нур-Султан, 11 марта. Министерство иностранных дел Казахстана заявило о запуске Telegram-бота, задачей которого является упрощение получения консульских услуг для граждан, находящихся за границей.

Дипломаты заявили, что Telegram-бот будет по запросу предоставлять соответствующую информацию о процедуре получения государственных услуг в казахстанских посольствах и консульствах. Кроме предоставления данных, бот способен заблаговременно забронировать дату посещения диппредставительства Казахстана.

«Для этого необходимо выбрать страну и город, в котором расположено ближайшее консульское учреждение, вписать свои контактные данные и выбрать дату и время», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее стало известно, что МИД Казахстана прокомментировал высказывание российского депутата Евгения Федорова об «арендованных» землях.