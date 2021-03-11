Уровень конфликтности бизнес-среды в России вернулся к росту

Москва, 11 марта. Количество корпоративных конфликтов в России вновь начало увеличиваться на фоне оживления в экономике.

Аналитики инвестиционной компании А1 и Московской школы управления «Сколково» разработали Индекс конфликтности деловой среды, учитывающий динамику судебных корпоративных споров, сообщения о них в СМИ и изменение числа крупных компаний на рынке. Показатель снижался с 1,93 по итогам IV квартала 2019 года до 1,15 в третьем квартале 2020-го, но в последние месяцы прошлого года опять повысился до 1,48.

Одной из причин стало то, что ослабление карантинных ограничений восстановило деловую активность, а это всегда интенсифицирует корпоративные споры в судах. Кроме того, выросло число банкротств средних и малых компаний, увеличился интерес крупного и среднего бизнеса к сделкам по слиянию и поглощению.

Лидерами по уровню конфликтности деловой среды в 2020 году оказались Москва и Петербург, Крым и Севастополь, а также Амурская, Сахалинская и Ярославская области, приводит РБК результаты исследования.

В январе сообщалось, что бывший председатель правления и один из экс-бенефициаров «Промсвязьбанка» Дмитрий Ананьев стал банкротом.