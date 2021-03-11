Японцы почтили память жертв Фукусимы минутой молчания и молитвами

Токио, 11 марта. Десять лет назад в Фукусиме произошла крупнейшая ядерная катастрофа со времен Чернобыля. Японцы почтили память 20 тыс. жертв трагедии молитвами, минутой молчания и цветами.

Причиной столь массовой гибели людей стало мощное землетрясение и цунами, которые обрушились на Японию в 2011 году. Тогда подземные толчки магнитудой 9 баллов разрушили города и спровоцировали ядерную катастрофу в Фукусиме. О траурных мероприятиях к годовщине трагедии сообщает France24.

Землетрясение на северо-восточном побережье Японии оказалось одним из самых сильных в истории. В результате катастрофы атомная электростанция в Фукусиме повредилась, и более 160 тыс. жителей были вынуждены бежать, спасаясь от радиационных выбросов.

В 50 км к югу от места трагедии в прибрежном городе Иваки с тех пор функционирует центр для вывода из эксплуатации ядерного оружия. Рабочие, прежде чем отправиться на службу, пришли сюда, чтобы тихо отдать дань уважения каменному памятнику, на котором вырезаны имена их 66 погибших соотечественников.

«Я хочу сказать маме, что мои дети, которые все были ей близки, живут хорошо. Я пришел сюда, чтобы поблагодарить ее за то, что наша семья живет в безопасности», — поделился один из местных жителей.

По словам 47-летнего японца, его мать Мицуко присматривала за своими детьми в день землетрясения. Когда все случилось, дети бросились в машину, а женщина вернулась в дом за вещами. Японку тут же унесло волной, а найти ее тело удалось лишь спустя месяц.

Расположенный в префектуре Иваки храм Акиба стал символом жизнестойкости для выживших. Святилище оказалось едва поврежденным цунами, в то время как близлежащие дома были сметены или сожжены. Неравнодушные японцы украсили храм бумажными журавлями, цветами и желтыми носовыми платками с посланиями надежды, присланными студентами со всей страны.

«Десять лет назад шел мокрый снег, и было холодно. Холод всегда возвращал меня к воспоминаниям о том, что произошло в тот день», — вспоминает 62-летняя Хироко И.

Власти Японии, а именно император Нарухито и премьер-министр Есихидэ Суга, планировали почтить память погибших на годовщине трагедии в Токио. Правительство потратило около 300 млрд долларов (32,1 трлн иен) на восстановление пострадавшего региона, но районы вокруг АЭС «Фукусима» по сей день остаются закрытыми. Дело в том, что опасения по поводу уровня радиации сохраняются, и около 40 тыс. местных жителей пришлось уехать в других места.

Социальный опрос показал, что 85% населения Японии обеспокоены ядерными авариями. После случившегося в Фукусиме по стране прошла волна массовых демонстраций против ядерной энергетики в целом. Сейчас протесты практически сошли на нет, но недоверие к «мирному атому» сохраняется.