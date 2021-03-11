Эксперимент ученых из США выявил неспособность людей мечтать ради удовольствия

Москва, 11 марта. Исследование ученых Университета Флориды показало, что люди испытывают негативные эмоции во время мечтания. Они оказались не способны грезить в свое удовольствие без заданной темы.

Психологи провели эксперимент с участием группы добровольцев. Испытуемым предложили помечтать о чем-то приятном, не занимаясь при этом чем-нибудь другим. Результаты эксперимента были опубликованы в научном журнале Emotion.

Согласно результатам эксперимента, человек не способен получать удовольствие от мечтания, если он предоставлен самому себе. Люди не могут понять, как вынести из процесса пользу и позитивный опыт. Участники исследования сообщили ученым, что испытали негативные эмоции от эксперимента и терялись после получения задачи от ученых. Они не могли понять, о чем им стоит мечтать, и испытывали тревогу и стресс.

Простое мечтание без параллельной работы вызвало у добровольцев скуку. В свою очередь, эта скука приводила к появлению садистских мыслей. В рамках эксперимента, испытуемым предлагалось убить муху, попавшую в кофемолку, или получить удар электрошокером. Около 67% мужчин и 25% женщин были готовы получить удар током, чтобы не оставаться наедине со своими мыслями.

Наконец, ученые провели другой эксперимент, где людям предлагались темы для мечтаний. В таких условиях участники исследования более охотно грезили и даже получили позитивный опыт от процесса.

Ранее ученые рассказали, как определенные черты личности позволяют человеку адаптироваться к изменениям в обществе, вызванным пандемией COVID-19. Безрассудство, дерзость и наглость позволяют людям легче перенести стресс.