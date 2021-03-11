Елена Драпеко: Мы должны взять Интернет под контроль

Заслуженная артистка России, первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко сыграла в более чем 60 фильмах, но больше всего она полюбилась зрителям в роли Лизы Бричкиной из фильма «А зори здесь тихие». Став политиком, Елена Драпеко не оставляет профессиональную карьеру: она до сих пор снимается в кино, занимается проблемами кинематографистов, преподает.

«Я такая «трудящаяся женщина Востока», работаю с 13 лет и всю жизнь», — с юмором говорит она о себе.

В преддверии 8 Марта Елена Григорьевна приняла участие в онлайн-эфире в медиацентре «Патриот», а затем в кулуарах согласилась ответить на несколько вопросов корреспондента ФАН.

Молодежь и Интернет

— Нет ли у вас ощущения, что мы упускаем современную молодежь, о чем уже предупреждают многие политики?

— Есть. Но, вспоминая мою далекую юность, я понимаю, что такая же ситуация была и у нас. Наши родители, которые были воспитаны, скажем так, при тоталитарном режиме Иосифа Виссарионовича Сталина, с ужасом смотрели на нас, мы не разделяли этого восторга перед тоталитаризмом, рвались на свободу, читали стихи Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко. Другое дело, что тогда была очень сильная власть, которая резко пресекала любой наш взрыв и «поползновения». Но я не знаю, лучше это или хуже, чем то, что происходит с молодежью сейчас.

— Президент России предупреждал об угрозах, которые несет Интернет, не ограниченный моральными нормами. Как вы считаете, надо ли государству всерьез наложить руку на Интернет?

— Да, мы должны взять Интернет под контроль, но речь тут, конечно, не об ограничении конституционных свобод граждан по «китайскому» образцу. Вопрос в создании собственной технологической базы, чтобы не зависеть от других государств и зарубежных корпораций. Я голосовала за пакет, который пришел из Совета Федерации по поводу хранения баз внутри Российской Федерации, «железа» так называемого (речь идет о законе о хранении и обработке персональных данных россиян с использованием серверов, находящихся на территории РФ. — Прим. ФАН). Потому что вопрос не только в контенте, но и в его хранении. Сейчас базы данных наших граждан хранятся за рубежом. И никто не скажет, кто и каким образом может получить к ним доступ.

Когда шла речь о выделении бюджетных средств на создание собственных серверов, чтобы данные наших соотечественников были гарантированно защищены, многие депутаты на меня шикали:

«Что это мы на фигню будем деньги тратить? У нас лекарств нет, у нас больниц нет, у нас дорог нет, а вы тут будете строить ваши центры компьютерные?!»

А я тогда им объясняла, что это инструмент контроля над нашей страной, который находится в чужих руках. С помощью таких инструментов пытаются влиять на нашу политику. Помните, когда платежные системы Visa и MasterCard стали прекращать обслуживать наши банковские карты? И только создание российской платежной системы, внутренней карты «Мир», поставило их на место. Такая же история должна произойти и с Интернетом. Мы должны обеспечивать безопасность наших граждан, в том числе в сети Интернет. И нам необходима собственная российская технологическая база.

Вторая тема: мы должны дать нашим детям и подросткам жить активной жизнью, и сегодня государством на это тратятся большие силы и средства. Сегодня мы восстанавливаем систему домов культуры и не только в столицах, но и в сельской местности. Мы строим новые дома культуры, ремонтируем старые. Мы восстанавливаем систему общественных организаций для детей и юношества. Я считаю, что пока делается недостаточно. Но главное, за что я бьюсь, и уверена, что к этому придут: в школах надо восстановить общественные организации!

— Вы действительно верите, что дома культуры и общественные организации отвратят детей, например, от TikTok и других социальных сетей? Вы кстати пользуетесь Интернетом?

— Да, я пользователь Интернета: и хотя не поклонница социальных сетей, но сейчас это необходимый инструмент в работе депутата. Как политик я должна знать, что волнует моих избирателей, какие проблемы обсуждаются в Сети.

Во-вторых, отвечая на ваш вопрос, хочу сказать, что у молодежи, помимо желания общаться в Интернете, всегда есть и желание реального общения: сходить вместе в кино, на танцы, в кафе, в музей, в конце концов! Не стоит считать, что виртуальная реальность заменяет им потребность живого общения. И мы должны дать им эту возможность.

Я знаю многих детей, которые занимаются в разных кружках — математикой, шахматами, пением, танцами. Этим детям некогда сидеть в Интернете.

Вот моя внучка, к примеру — у нее нет ни одного выходного дня, ни одного! У нее есть школа, она сразу поступила во второй класс, она ходит в музыкальную школу, на английский, на фигурное катание. У нее нет времени на то, чтобы пропадать в социальных сетях. Если мы дадим возможность нашим детям заниматься разносторонним образованием, спортом, им будет некогда и не нужно тратить время на всякий сомнительный контент в Интернете.

Я недавно навещала свою первую учительницу, которая была у меня в первом классе. Она много рассказывала нам о Ленинграде, учила нас любить свой город. Ей 97 лет. И мы с ней вспоминали, как она приучала нас любить нашу школу. Мы посадили деревья, и я помню это дерево. Сейчас оно выросло уже выше школьной крыши! Это мое дерево, это я его там посадила! В городе Павловск, 464 школа.

Нужна ли нам идеология

— Давайте вернемся к разговору о единой общественной школьной организации. Возможно я ошибаюсь, но мне кажется, что ни одно такое движение невозможно без серьезной идеологической базы. Может быть, пора ставить вопрос о возвращении в школу государственной идеологии, как было во времена СССР?

— Возвращение государственной идеологии в школы так, как это было в СССР, сегодня невозможно — времена уже изменились. Но идеология нам все же нужна, безусловно.

— Но на каких ценностях строить эту идеологию, чтобы молодое поколение это приняло?

— Я считаю, что на социальных ценностях. Я много лет абсолютно убежденная социалистка, я это подтверждаю своей работой. И я абсолютно уверена, что социальное благополучие каждого жителя страны должно быть целью. Сегодня и президент об этом говорит. Нужна социальная защищенность человека, чтобы он не боялся будущего. И социальная защищенность ребенка: чтобы он обязательно выучился, получил профессию, тогда он будет достойно жить. Вот такой социализм и есть идеология, которая удовлетворит наше общество!

— Взрослых, да, но увлечет ли это детей?

— Детские организации надо выстраивать на основе заботы об окружающем мире, о родной природе, как делают, например, скауты. Сегодня экологическая проблематика действительно важна для всего мира, и дети это, кстати, особенно остро чувствуют. У них появляются совершенно замечательные экологические идеи.

Помните, была акция, когда собирали воду из речек и ручьев, которые впадают в Волгу? Это тоже идеология — чистая вода, чистая природа, сделать землю прекрасной. В моем избирательном округе работает молодежная «зеленая» организация и мы выходим все вместе чистить нашу речку Оккервиль, выходим с граблями чистить наши парки и получаем от этого гигантское удовольствие.

Еще одно важное направление — забота молодых о старшем поколении. Ведь есть много молодежи, подростков, которые активно участвуют в волонтерском движении. И пандемия COVID-19 эта очень ярко продемонстрировала. Есть школьники, которые как Тимур и его команда, помогают пожилым, инвалидам, тем, кто не может сам о себе позаботиться. Тем, которые оказались закрыты в своих квартирах. Добровольцы покупают им лекарства, ходят в магазины, помогают по хозяйству. И когда пандемия кончится, это не значит, что кончится на этом и волонтерское движение. Это тоже идеология, идеология ответственности, преемственности поколений.

«Тимур и его команда» (повесть Аркадия Гайдара, которая дала старт детскому тимуровскому движению во времена СССР. — Прим. ФАН) — уже все написано. Причем необязательно это афишировать. Можно поиграть в тайну. Чем хорош был Тимур? Тем, что он по ночам колол дрова старушкам…

— Ох, боюсь, полицию вызовут…

— Я считаю, что надо с детьми играть в то, как они будут вести себя, когда станут взрослыми.

Рецепт семейного счастья

— Ну и в заключение личный вопрос: каков ваш рецепт семейной жизни? Все-таки семейные ценности — это важно.

— Рецепт один: любить и прощать. Мы, люди, бываем очень неудобными в жизни. Нам кажется, что наши интересы важнее интересов того, кто рядом с нами. Вот свои интересы нужно попробовать умерить и пожить интересами другого. Тогда получается любовь и счастье. Главное — это умение уступать.

— Спасибо вам за беседу.

Большая программа, в которой Елена Драпеко расскажет не только о работе, но и о личном, скоро в эфире ФАН-ТВ. Кроме того, Елена Григорьевна согласилась вести колонку для ФАН, в которой она обещает не только говорить с читателями о серьезных проблемах, но и делиться актерскими байками.