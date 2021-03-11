Блогеров на YouTube могут обязать платить налог за заработок на рекламе

Москва, 11 марта. Ввести налог для работающих на YouTube блогеров может американская компания Google. При этом россиян также могут обязать уплачивать НДФЛ.

Нововведение Google с удержанием подоходного налога может вступить в силу в июне текущего года. Российские блогеры уже получили предупреждение на сайте компании. Отмечается, что налогом будет облагаться доход, который россиянин получит от просмотра контента с территории США, сообщает "Коммерсантъ". Речь идет о прибыли от рекламных роликов, сервиса YouTube Premium, cуперчата и спонсорства. Google потребовал, чтобы блогеры до конца мая предоставили в его рекламное подразделение AdSense налоговую информацию.

Налоговая ставка может составить от 0% до 30%. Показатель будет зависеть в том числе от наличия между США и второй страной соглашения об исключении двойного налогообложения. В сообщении отмечается, что между Вашингтоном и Москвой есть такой договор и ставка может составить 0%. Кроме того, если блогеры не предоставят необходимую информацию до указанного срока, то их доход автоматически будет облагаться налогом со ставкой в 24%.

Сколько российские блогеры смогли бы внести налогов в бюджет, рассказал доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Артем Голубев в беседе с ФАН.