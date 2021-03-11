Военкор высмеял восторг украинцев от захода тральщиков НАТО в Одессу

Москва, 11 марта. Прибытие противоминной группировки кораблей НАТО в Одессу с восторгом восприняли «украинские патриоты», которые назвали это знаком «скорого возращения Крыма».

Заход в одесский порт группировки кораблей ВМС Турции, Румынии и Испании немало воодушевил воинственно настроенных украинцев. Об этом не без иронии написал военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин в своем Telegram-канале.

«Иллюминация, слезы счастья. Нет-нет, да и пустится в пляс по улице простой украинец, прохожие таким хлопают — счастье-то какое, божечки, наши пришли!» — высмеял надежды патриотов журналист.

По словам журналиста, неадекватную реакцию у «патриотов» вызвал всего-то отряд из тральщиков и учебного корабля, которые уже в пятницу «свалят от греха». Стешин отметил, что некоторые украинцы легко впадают в фантазии о том, как вот-вот прогонят «москалей» восвояси, за леса и болота, «где не растет ничего слаще морковки».

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что Киев может устроить серию провокаций на юго-востоке Украины по указке НАТО, для чего к линии разграничения сил стягивают подразделения ВСУ и открыли воздушное пространство для авиации союзников. Эксперт также отметил, что поступают сведения о том, что силы НАТО выступят на Украине в роли миротворцев, которые будут спасать ее от «агрессивного Донбасса».

На линии разграничения сил в ЛДНР тем временем накаляется обстановка. Телеканал «360» сообщил, что между бойцами ВСУ и Народной милицией Луганской Народной Республики завязались бои у поселка Михайловка (Золотое-5).

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что украинский премьер Денис Шмыгаль планирует поднять вопрос об ускоренном вступлении страны в НАТО во время официального визита в Брюссель.