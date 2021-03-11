МО Белоруссии сообщило о получении первой партии ракет «Атака» из России

Минск, 11 марта. Россия передала Минобороны Белоруссии первую партию управляемых ракет 9М120 «Атака», сообщили в белорусском военном ведомстве.

Поставка была осуществлена в рамках военно-технического сотрудничества двух стран. В МО Белоруссии отметили, что эти ракеты могут применяться как с наземного, так и с воздушного носителя. С их помощью можно уничтожать все типы танков, включая оснащенные динамической защитой.

«Атака» является противотанковой управляемой ракетой (ПТУР). Она предназначена для поражения бронетехники, живой силы противника, долговременных огневых точек (ДОТ), объектов противовоздушной обороны (ПВО) и вертолетов. Бронепробиваемость составляет 800 мм.

Ранее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев оценил перспективы создания российско-белорусской армии.