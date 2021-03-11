Мишустин поручил разработать план дальнейшей реализации льготной ипотеки

Москва, 11 марта. Профильные ведомства подготовят предложения по дальнейшей реализации программы льготной ипотеки в России. Соответствующее распоряжение дал премьер-министр Михаил Мишустин.

Распоряжение глава правительства дал по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации. Срок выполнения — месяц.

«До 15 апреля Минфин и Минстрой совместно с Банком России подготовят предложения по дальнейшей реализации льготных ипотечных программ», — говорится в сообщении.

Программы льготной ипотеки с процентной ставкой 6,5 для покупателей квартир в новостройках в Правительстве РФ утвердили в конце апреля прошлого года. По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, лишь в 24 регионах страны продление льготной ипотеки не приведет к негативным последствиям.