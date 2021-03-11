Внук Андрея Миронова вышел в свет с красавицей-женой

Москва, 11 марта. Старший внук народного артиста РСФСР Андрея Миронова не только унаследовал имя деда, но и продолжил его дело на сцене театра имени Вахтангова и в кино.

Андрей Миронов-Удалов окончил актерский факультет в Щукинском училище и стал работать по профессии. Внуку исполнителя роли Геши в культовой комедии «Бриллиантовая рука» всего 28 лет. Он поразительно похож на своего знаменитого дедушку, который при жизни был любимцем женщин.

Сердце молодого актера уже занято: он женат на девушке Ксении. Журналисты «Экспресс газеты» отмечают, что она похожа на мать Миронова — Марию. Впервые пару увидели на светском мероприятии. Внук звезды «Бриллиантовой руки» привел спутницу на выставку «Гримерка Андрея Миронова» в театре «Геликон-опера».

Андрей Миронов скончался в Риге в августе 1987 года. Народному артисту стало плохо прямо на сцене во время спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Он потерял сознание, после чего ему вызвали скорую помощь. Худрук Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт недавно раскрыл страшные подробности, касающиеся смерти Миронова.