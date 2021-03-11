Стало известно, сколько карманных денег россияне дают своим детям

Москва, 11 марта. Аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснили, сколько карманных денег получают дети россиян в разном возрасте.

Большинство российских родителей, у кого есть дети от 7 до 17 лет, выделяют им менее 1 тысячи рублей в месяц. При этом деньги на мелкие расходы предоставляют детям 67% родителей младшеклассников. Подросткам от 11 до 14 лет дают карманные средства 82% родителей, а 89% россиян принимают решение выделять деньги своим 15–17-летним детям.

«Чем старше дети, тем чаще родители не контролируют их расходы», — уточняют аналитики.

Более 75% родителей младшеклассников выделяют им менее 1 тысячи рублей в месяц, а 10% позволяют детям распоряжаться суммами от 1000 до 3000 рублей. Порядка 64% родителей молодых россиян от 11 до 14 лет дают им до 1000 рублей, а 24% — от 1000 до 3000 рублей. Старшеклассники получают от родителей больше денег, а некоторым из них и вовсе предоставляют на карманные расходы более 10 000 рублей в месяц.

Также аналитики SuperJob выяснили, готовы ли жители России давать денежные средства в долг своим коллегам. Россияне старше 45 лет легче выделяют более крупные суммы, пишет Федеральное агентство новостей.