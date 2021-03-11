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Стало известно, сколько карманных денег россияне дают своим детям

Стало известно, сколько карманных денег россияне дают своим детям

Москва, 11 марта. Аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснили, сколько карманных денег получают дети россиян в разном возрасте.

Большинство российских родителей, у кого есть дети от 7 до 17 лет, выделяют им менее 1 тысячи рублей в месяц. При этом деньги на мелкие расходы предоставляют детям 67% родителей младшеклассников. Подросткам от 11 до 14 лет дают карманные средства 82% родителей, а 89% россиян принимают решение выделять деньги своим 15–17-летним детям.

«Чем старше дети, тем чаще родители не контролируют их расходы», — уточняют аналитики.

Более 75% родителей младшеклассников выделяют им менее 1 тысячи рублей в месяц, а 10% позволяют детям распоряжаться суммами от 1000 до 3000 рублей. Порядка 64% родителей молодых россиян от 11 до 14 лет дают им до 1000 рублей, а 24% — от 1000 до 3000 рублей. Старшеклассники получают от родителей больше денег, а некоторым из них и вовсе предоставляют на карманные расходы более 10 000 рублей в месяц.

Также аналитики SuperJob выяснили, готовы ли жители России давать денежные средства в долг своим коллегам. Россияне старше 45 лет легче выделяют более крупные суммы, пишет Федеральное агентство новостей.

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