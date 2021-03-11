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Опрос показал, что Ле Пен может заменить Макрона на посту президента Франции

Опрос показал, что Ле Пен может заменить Макрона на посту президента Франции

Париж, 11 марта. Опрос среди граждан Франции показал, что Марин Ле Пен может стать новым президентом страны. Об этом сообщает одно из местных СМИ.

Около 48% французов считают, что Ле Пен сможет лучше справиться с проблемами миграции, если сменит нынешнего президента Эммануэля Макрона на его посту в 2022 году, говорится в результатах опроса Elabe. Еще 52% граждан Франции не верят в это.

Президент Франции Эммануэль Макрон уже не пользуется былой популярностью у избирателей. Как сообщалось ранее, об этом свидетельствуют результаты опроса компании Harris Interactive.

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