Человек с аллергией на кошек имеет аналогичную реакцию на львов и тигров

Москва, 11 марта. Человек, который страдает от аллергии на кошек, имеет аналогичную реакцию на тигров, львов и других крупных кошачьих, выяснили исследователи.

Аллергия — это реакция иммунного ответа на проникновение инородных молекул и веществ в организм. У некоторых людей иммунитет работает хорошо, а у других наблюдается гиперчувствительность к разным аллергенам и препаратам. Ученые провели исследование, чтобы выяснить, есть ли у человека с аллергией на кошек подобная реакция на крупных кошачьих.

Результаты показали, что люди с такой реакцией на домашних питомцев страдают от аллергии и на диких кошек, таких как львы, тигры, ягуары, рыси. Примером стала ситуация с мальчиком из Варшавы. Во время похода в цирк его отвезли в больницу, так как на арену вышли львы. Научная работа опубликована в журнале Journal of Allergy and Clinical Immunology.

До этого врач Антон Ершов дал рекомендации перед вакцинацией от коронавирусной инфекции людям, страдающим от аллергии. Перед прививкой необходимо выпить антигистаминный препарат.