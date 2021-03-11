Абдулов помог Ярмольнику сняться в фильме «Ищите женщину»

Москва, 11 марта. Актер и телеведущий Леонид Ярмольник попал в фильм Аллы Суриковой «Ищите женщину» благодаря своему коллеге и приятелю Александру Абдулову.

В кинокартине, снятой по пьесе французского писателя Робера Тома «Попугаиха и цыпленок», Абдулов сыграл Робера де Шаранса. Однако эта роль досталась ему не так просто — актеру пришлось соперничать с Олегом Меньшиковым. Одержав победу, Абдулов решил помочь Ярмольнику с участием в съемках.

Алла Сурикова признавалась, что решение взять Леонида Ярмольника в картину далось ей нелегко. Когда она увидела актера, поняла, что он подходит на роль полицейского Максимэна, однако этого героя уже должен был играть Семен Фарада. В итоге последний получил отказ, а Ярмольник перевоплотился в полицейского.

«В общем, извинилась я перед Сеней, который тогда все равно мне этого не простил», — вспоминала Сурикова.

Леониду Ярмольнику исполнилось 67 лет 22 января. Актер признавался в интервью ФАН, что никогда не празднует свой день рождения. По мнению артиста, отмечать этот праздник интересно в более молодом возрасте.