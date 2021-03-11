США отказали российским дипломатам в возможности пребывания в стране

Вашингтон, 11 марта. Власти США не стали продлевать дипломатические визы сотрудникам Генерального консульства России, сообщил посол РФ Александр Захаров.

По его словам, генконсульство в течение нескольких лет осуществляет свою деятельность не в полном составе. Он связал это с жесткой визовой политикой Вашингтона.

«Обыденными стали сроки ожидания виз в течение года и более, при этом результат не гарантирован. Люди вынуждены возвращаться в Россию без замен», — сказал он.

Кроме того, дипломат отметил, что такая позиция Белого дома негативно сказывается на эффективности работы консульства. Захаров также выразил надежду, что США пересмотрят свой подход в этом вопросе.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил о готовности к диалогу между государствами. Однако Вашингтону необходимо прекратить политику санкционного давления.