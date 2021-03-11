Экс-президенты США и их супруги снялись в рекламе вакцин от коронавируса

Вашингтон, 11 марта. Экс-президенты США Джимми Картер, Джордж Буш – младший, Билл Клинтон и Барак Обама приняли участие в съемках рекламных роликов для поддержки вакцин от коронавируса нового типа.

Для создания видео были приглашены и жены бывших американских лидеров. Новая реклама станет частью общенациональной образовательной кампании, которая должна убедить в необходимости прививок от COVID-19. Она будет направлена на тех жителей Соединенных Штатов, которые скептически относятся к вакцинации.

Отсутствие в видеороликах 45-ого главы Белого дома Дональда Трампа в Совете по рекламе объяснили тем, что один из клипов снимался во время инаугурации нынешнего президента Джо Байдена 20 января, а его предшественник не явился на мероприятие.