Политолог Золотарев объяснил «превращение» Зеленского в Порошенко

Киев, 11 марта. Президент Украины Владимир Зеленский все больше берет курс на политику экс-главы государства Петра Порошенко, считает киевский политолог Андрей Золотарев.

Как считает аналитик, перед выборами будущие президенты апеллируют к центристской идеологии, а затем смещаются «вправо», когда занимают пост. Такая ситуация происходила с Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой, аналогично история складывается с Порошенко и Зеленским, указал политолог. Лишь Виктор Ющенко изначально был в «правом» формате.

«Поэтому тут говорить о том, что есть определенное идеологическое сближение с политической силой Порошенко, можно — это правомерно», — заявил Золотарев.

Ранее депутат Госдумы РФ Сергей Железняк заявил, что в Киеве не заинтересованы в установлении мира на Юго-Востоке Украины. По его мнению, власти этой страны делают все, чтобы размыть суть Минских соглашений, прикрываясь неким «доработанным планом».