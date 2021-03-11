Торговая сессия на Мосбирже началась с ослабления доллара

Москва, 11 марта. Доллар незначительно подешевел, свидетельствуют данные Московской биржи утром в четверг.

Сделки в начале торговой сессии прошли в диапазоне 73,55–73,61 рубля за доллар, и по итогам первой минуты курс составил 73,5875 рубля (минус 1,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Что касается евро, он подорожал до 87,84 рубля (плюс 9 копеек).

Американская валюта оказалась на 45,18 копейки ниже уровня действующего официального курса ЦБ, а европейская — на 11,87 копейки ниже. Стоимость нефти марки Brent прибавила 0,7% — до 68,4 доллара за баррель.

Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев выразил мнение, что при нынешних ценах на нефть доллар уже должен быть ниже 70 рублей, и на это есть три причины.