Екатеринбургские бизнесмены незаконно захватили парковку у жилого комплекса

Екатеринбург, 11 марта. Неизвестные предприниматели захватили землю возле одного из жилых комплексов, оборудовали там шлагбаум, поставили будку для охраны и требуют с жильцов деньги за парковку.

За свои «услуги» коммерсанты в месяц требуют 2,5 тыс. рублей, хотя законность этого предприятия с самого начала вызывала сомнения. Районная администрация подтвердила, что разрешения на установку шлагбаума никто не давал.

Жители комплекса, возмущенные произволом, потребовали встречи с руководством. На место прибыли и сотрудники полиции, чтобы не допустить противоправных действий, подтвердили в УМВД по Екатеринбургу. После словесной перепалки участники конфликта разошлись. Незаконная парковка по-прежнему продолжает функционировать.

Парковка для электромобилей может стать бесплатной в Башкирии, сообщал телеканал «360». К таким мерам местные власти прибегают, чтобы сделать «чистые» технологии более популярными.