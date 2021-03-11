Зеленский заявил о готовности встретиться с участниками «нормандской четверки»

Киев, 11 марта. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности провести личную встречу с каждым участником «нормандской четверки», если общая встреча не состоится.

Правительство Германии уже отреагировало на это заявление. Официальный Берлин принял к сведению такую позицию украинского лидера.

«Канцлер находится в регулярном контакте с президентом Зеленским и другими участниками «нормандского формата», — сказал представитель кабмина ФРГ.

Кроме того, Берлин не стал называть дату возможной встречи «нормандской четверки». По словам спикера, кабмин ФРГ заранее проинформирует прессу, если соответствующее решение будет принято.

Ранее стало известно, что в Москве прокомментировали возможность встречи президента РФ Владимира Путина с Зеленским. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Киев должен выполнить ранее достигнутые договоренности.