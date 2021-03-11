Новые выплаты в России: ранжирование пособий на детей и увеличение пенсий с 1 апреля

Повышение социальной защищенности граждан — один из приоритетов российских властей. На это, в частности, направлены новые правила выплат на детей от трех до семи лет. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Также Минтруд уведомил граждан, что с 1 апреля 2021 года социальные пенсии будут проиндексированы на более высокий процент, чем планировалось ранее.

Новые выплаты на детей от трех до семи лет

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ранжировании дополнительных выплат на детей от трех до семи лет. Об этом сообщает интернет-портал правовой информации.

Дополнительные выплаты, которые власти будут ежемесячно начислять на дошкольников, поставят в зависимость от регионального прожиточного минимума ребенка. Размер денежной выплаты будет составлять 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума ребенка для конкретного региона.

Если среднедушевой доход семьи ниже установленного минимума, пособие составит 100% прожиточного минимума ребенка, в среднем по России это около 11 тысяч рублей. Если среднедушевой доход семьи достигает минимального уровня, но не превышает его, пособие на ребенка увеличат до 75%. Если доход семьи выше, пособие, как и прежде, составит 50% от регионального прожиточного минимума ребенка.

Денежные пособия на детей от трех до семи лет в размере половины регионального прожиточного минимума ребенка были введены с 1 января 2020 года как мера поддержки российских семей на фоне пандемии COVID-19. В среднем по России ежемесячная доплата на дошкольников составила 5,5 тысячи рублей.

Фактически эти деньги начали выплачивать с июня 2020 года, в том числе за пропущенные месяцы. Таким образом, в июне родители дошкольников дополнительно получили около 30 тысяч рублей. Напомним, кроме того, в июне прошлого года на каждого ребенка от 3 до 16 лет выплатили по 10 тысяч рублей, в июле такую же сумму выплатили на всех детей до 16 лет.

Индексация социальных пенсий с 1 апреля

Как ранее сообщал ФАН, с 1 апреля 2021 года проводится плановая индексация социальных пенсий. В среду Минтруд сообщил, что индексация будет проведена на 3,4%, это выше, чем планировалось ранее. После апрельской индексации средний размер социальной пенсии в России составит 10 183 рубля.

Социальные пенсии получают граждане, которым не хватило стажа или пенсионных баллов для получения страховой пенсии. Кроме того, такие пенсии получают социально незащищенные граждане, например, дети-сироты, некоторые категории инвалидов и так далее. Ранее в марте были проиндексированы выплаты лицам, получающим федеральные доплаты: Героям СССР и Героям России, ветеранам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, ликвидаторам чернобыльской аварии и так далее.

Кроме того, рассматривается вопрос о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам. Ранее ФАН писал, что эта индексация может быть проведена двумя путями. Напомним, с января неработающие пенсионеры стали получать в среднем на тысячу рублей больше за счет индексации пенсий на 6,3%. Как увеличивалась доплата лицам, достигшим 80 лет, представлено в инфографике ФАН.