Захарова иронично ответила на замедление работы Twitter в России

Москва, 11 марта. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление соцсети Twitter о замедлении работы на территории РФ.

Как считает Захарова, таким образом Twitter выдает обеспокоенность тем, чем занимается сам.

«Это в том же Twitter заявили, который пару месяцев назад заблокировал экс-президента США, или в другом?» — интересуется спикер российского внешнеполитического ведомства.

Роскомнадзор с 10 марта стал замедлять скорость работы соцсети в РФ на 50%, так как компания не раз нарушала закон о размещении запрещенного контента. В ответ в Twitter заявили, что на фоне этого выражают «обеспокоенность попытками блокировать общественный диалог».

Накануне ситуацию с работой Twitter в России прокомментировал вице-спикер Госдумы Петр Толстой. По его словам, страна не будет делать исключение для IT-гигантов, которые отказываются соблюдать российское законодательство.