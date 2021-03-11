Названы сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ

Москва, 11 марта. Коллективный иммунитет к новой коронавирусной инфекции у россиян образуется к августу этого года, заявил вирусолог Александр Лукашев.

Согласно прогнозам эксперта, к концу лета 2021 года в России будет сформирован коллективный иммунитет к COVID-19. В беседе с корреспондентом "Известий" Лукашев заявил, что для москвичей и петербуржцев это событие наступит еще раньше.

Количество людей, перенесших заболевание, намного выше, чем число официально выявленных новых пациентов, добавил эксперт. Несмотря на это, вирус продолжит циркулировать, однако заболеваемость вскоре начнет падать.

"И точно известно, что какая-то часть людей изначально была невосприимчива или практически невосприимчива к COVID-19, потому что имеет иммунитет после встречи с другими респираторными коронавирусами", — добавил Лукашев.

Пандемия коронавируса нового типа завершится лишь к 2022 году. Об этом ранее рассказал доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета, вирусолог Владимир Оберемок.