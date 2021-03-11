Киев возобновил бои в Донбассе. События дня. ФАН-ТВ

Эрдоган намерен лично встретиться с Путиным Президент Турции заявил о желании лично встретится с российским коллегой. Владимир Путин положительно отреагировал на такое заявление Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанное во время телемоста. Накануне главы двух государств дали официальный старт основному строительству третьего энергоблока атомной электростанции «Аккую». Первый реактор планируют ввести в эксплуатацию уже в 2023 году. Строительством АЭС в Турции занимается госкорпорация «Росатом».

Киев возобновил бои в Донбассе Киев повысил градус военной агрессии в Донбассе. Один человек погиб и один ранен в ДНР в результате провокаций украинских силовиков. Накануне в ходе обстрела со стороны ВСУ получил ранение боец луганского ополчения. Об ударе украинской военщины в районе населенного пункта Золотое сообщил в соцсетях подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, ВСУ применили тяжелое вооружение, в зоне обстрела находится школа, местным жителям пришлось укрываться в подвалах домов. Гражданская война на востоке Украины продолжается уже семь лет, ее жертвами стали около 13 тысяч человек.

Британский коронавирус оказался смертоноснее других штаммов Британский штамм коронавируса вдвое смертоноснее предыдущих вариаций COVID-19. Об опасности мутанта заявили британские ученые по итогам исследования. Результаты работы опубликованы на сайте British Medical Journal. Эпидемиологи проанализировали данные 110 тысяч пациентов. Новый вариант ковида выявили в Великобритании осенью 2020 года. Мутация оказалась на 70% заразнее других разновидностей коронавируса.