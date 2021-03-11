Эксперт связал обострение в Донбассе с «повышением ставок» со стороны Украины

Если Киев решится воевать, действовать ВСУ будут по-другому — попытаются разрезать народные республики, стремительным клином выйдя к границе. Об этом в комментарии ФАН рассказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Городские бои

С 2015 года НАТО подготовила около 16 тысяч украинских военных к ведению боевых действий в условиях городской застройки. Об этом заявил командующий сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сирский.

Он отметил, что всего в период с 2015 по 2020 годы с помощью офицеров международных тренировочных миссий было подготовлено более 19 тысяч украинских военнослужащих.

«Направление нашего сотрудничества — это дальнейшее развитие системы учебных центров ВСУ, в первую очередь сухопутных войск», — добавил генерал.

Зеленский повышает ставки

Как отметил Дмитрий Родионов, не так важно, сколько лет они этим занимаются, — важно, что они это делают. В 2014-2015 годах воевать в урбанизированной местности у ВСУ получалось плохо. Места, где им противостояла горстка ополченцев — Мариуполь, Красный Лиман, Дзержинск, Дебальцево, Авдеевка, Попасная, они взяли без проблем.

«А сколько им пришлось потрудиться над Славянском, буквально сравняв его с землей? Еще важный момент: одно дело захватывать удаленные от центра агломерации, отделенные от него километрами степи, а другое — штурмовать хорошо укрепленные агломерации, в которых сосредоточены основные силы противника. Вот в Иловайске они потерпели эпичное поражение», — пояснил Дмитрий Родионов.

Конечно, заметил эксперт, сейчас ситуация изменилась — уровень подготовки ВСУ на порядок выше. Не секрет, что американцы к этому приложили руку. С другой — им противостоит уже не ополчение, а полноценные армии, пусть и уступающие по числу и технике. В любом случае штурмовать в лоб Донецк или Луганск — это самоубийство.

«Киев ставит ультиматум»

«Армии республик могут достаточно долго их оборонять — более чем достаточно для того, чтобы дуновение «северного ветра» вынесло ВСУ за границы республик, определенные конституциями. Поэтому если они решатся воевать, то действовать будут по-другому — будут пытаться разрезать республики, стремительным клином выйдя к границе. В этом смысле громкие заявления о готовности к боям в городах — скорее, отвлекающий маневр и стремление заставить оппонентов не спать и нервничать. Точно так же можно воспринимать и нынешнее обострение, и нагнетание напряженности — Владимир Зеленский может просто повышать ставки», — добавил Дмитрий Родионов.

Не просто так, по его мнению, Зеленский заявлял, что хочет встретиться в «нормандском формате», а председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук требовал Москву признать себя стороной переговоров. Эти заявления и поведение ВСУ могут свидетельствовать о том, что Киев ставит ультиматум: «Или вы говорите с нами о мире (на наших условиях), или война».

«В любом случае расслабляться нельзя и нападения стоит ожидать в любую минуту. Или провокаций с целью оправдать нападение, объяснив его ответом на якобы провокации России. На днях член ТКГ от Украины Сергей Гармаш заявил, что со стороны России готовится провокация в Донбассе с целью введения на территории ДНР и ЛНР миротворцев. И это тоже элемент этой психологической игры, цель которой — заставить нас либо преступно расслабиться (мол, надоело уже обращать внимания на их бредни, наступления по весенней распутице не будет, волки! волки!), либо перенервничать и совершить необдуманные шаги», — заключил Дмитрий Родионов.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.